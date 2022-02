3 feb 2022 16:28

TRA CONTE E DI MAIO, GRILLO DOVE SI COLLOCA? - BEPPEMAO SEMINA ZIZZANIA TRA I DUE, INDEBOLENDOLI, PER ESSERE SEMPRE LUI IL KING MAKER - NON PER NIENTE "L’ELEVATO INDAGATO" HA SONDATO LE DIMAIANE RAGGI E APPENDINO E SA CHE IL “DEPUTATINO” LUIGINO NON NON PORTERÀ AVANTI UNA SCISSIONE - UNA DIASPORA DAL M5S È DESTINATA AL FALLIMENTO: BASTA VEDERE LE MISERE PERCENTUALI RACCOLTE OGGI DAGLI SCISSIONISTI DEL PD - E POI SE LETTA SI STA CONVINCENDO DI ANDARE VERSO IL PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO AL 4 PER CENTO E NO AL CAMBIO DI CASACCA, VUOL DIRE CHE IL PD NON SI FIDA PIÙ DEL PENSIERO VOLATILE DI CONTE…