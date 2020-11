CONTE MEJO DI CROZZA! – LA PEC DEL BAMBINO DI 5 ANNI A CONTE SCATENA I SOCIAL: “È L’UNICO A NON AVER FATTO CHIACCHERE CON BIDEN, MA PARLA CON BABBO NATALE” – SELVAGGIA: “SE A 5 ANNI SCRIVE COSÌ, CONTE HA TROVATO IL NUOVO COMMISSARIO ALLA SANITÀ IN CALABRIA” – TELESE: “ERA TUTTO UN ESCAMOTAGE DI BABBO NATALE PER OTTENERE COMUNQUE IL RISTORO. E' IL PROBLEMA DEI LAVORATORI ANOMALI. SE NE PARLA MOLTO NEGLI ASILI, IN QUESTI GIORNI” - "SE SIETE D'ACCORDO, CHIEDEREI AL BAMBINO DI 5 ANNI DI SOSTITUIRE ARCURI" - "CASALINO SCRIVE MEGLIO QUANDO INTERPRETA UN BAMBINO DI 5 ANNI"

Qualche giorno fa ho ricevuto questa lettera da parte di Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno, il quale mi ha rivolto una richiesta molto particolare. Ecco la mia risposta ? https://t.co/s5zQy844IC pic.twitter.com/5aGRNpI9lr — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 12, 2020

GIUSEPPE CONTE CON BABBO NATALE

Giuseppe Conte@GiuseppeConteIT

Qualche giorno fa ho ricevuto questa lettera da parte di Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno, il quale mi ha rivolto una richiesta molto particolare. Ecco la mia risposta

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Se a 5 anni scrive così, ha trovato il nuovo commissario alla sanità in Calabria.

Luca Telese@lucatelese

Il bambino Tommaso, cinque anni, è preoccupato per l’autocertificazione di Babbo Natale e scrive al presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio gli risponde. Bisogna preoccuparsi per tutti gli interessati, è vero.

Ma sopratutto per i genitori del bambino.

Luca Telese@lucatelese

Era tutto un escamotage di Babbo Natale per ottenere comunque il ristoro, anche se il suo codice Ateco non è stato inserito nel Dpcm. È il problema dei lavoratori anomali. Non c’è nulla di strano. Se ne parla molto negli asili, in questi giorni.

!Mic_Hela!@MichelaMgl

Il bambino della letterina a Conte è Toninelli.

axenos @Axen0s

Caro Babbo Natale, mi chiamo Giggino D.

ho 34 anni e faccio il ministro degli esteri. Per Natale vorrei imparare a scrivere come il bambino Tommaso.

Grazie Honestà

jean paul bellotto@jpbellotto

Unico leader dei paesi del G7 a non aver fatto due chiacchiere con Biden

Ma unico leader a parlare con Babbo Natale

#Conte #13novembre

Matteo Capponi@pirata_21

Non capisco lo scetticismo e i dubbi intorno alla lettera scritta in perfetto italiano da un bambino di 5 anni a #Conte. Mica è firmata da #DiMaio.

Nicola Carella@AlleracNicola

Caro Babbo Natale, Giuseppe Conte non esiste. Un forte abbraccio Tommaso Z.

giuliaselvaggi@giuliaselvaggi2

Se siete tutti d’accordo chiederei al bambino di 5 anni di sostituire Arcuri. #BabboNatale

Emanuele Cecala #iosonoantifascista@Emanuele_Cecala

Comunque Casalino scrive meglio quando interpreta un bambino di 5 anni. #Conte #Tommaso #TommasoZ

GIUSEPPE CONTE E BABBO NATALE

Mauro@Chididovere

Che un bambino di 5 anni creda a Babbo Natale, penso che sia normalissimo. Ciò che trovo assurdo è che arrivato a quell'età, ancora creda a Conte. #TommasoZ #Tommaso

Nicola Brunialti@Nicolabrunialti

Non lo so ma io a cinque anni avrei scritto direttamente a Babbo Natale e non al Presidente del Consiglio. Non avrei mai pensato che Babbo Natale avesse bisogno dell'autorizzazione di Andreotti per venire a casa mia. #babbonatale

Avv. Giuseppe PALMA@GiuseppePalma78

Vi sembra una lettera scritta da un bambino di 5 anni??? E per giunta inviata alla PEC del presidente del consiglio. #Conte, sei un miserabile! Miserabile.

Martino Loiacono@martinoloiacono

La lettera di Tommaso è la dimostrazione della debolezza di Conte. Rappresenta un tentativo goffo di far presa sulle emozioni degli italiani.

Matteo Capponi@pirata_21

#Conte:"Non riapriremo tutto a #Natale". Stavolta #TommasoZ ci mette un proiettile nella prossima lettera.

Francesco Perugia @peru1981

+++ BAMBINO TOMMASO NOMINATO MINISTRO DEGLI ESTERI AL POSTO DI DIMAIO +++ #babbonatale #Conte #letterina

Mirko@wirko94

+++TOTI: BABBO NATALE ANZIANO QUINDI IMPRODUTTIVO+++

GIUSEPPE CONTE CON IL FIGLIO A NATALE il messaggio del bimbo a giuseppe conte su babbo natale tweet sulla lettera del bambino a conte 3