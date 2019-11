SALVINI È PRONTO PER MARCIARE SU ROMA – SEGNATEVI SUL CALENDARIO IL 28 NOVEMBRE: IL CAPITONE INIZIERÀ A FARE SUL SERIO NELLA CAPITALE CON UNA GRANDE ASSEMBLEA PUBBLICA. LA LEGA SENTE GIÀ LA VITTORIA IN TASCA IN EMILIA E INIZIA A SCALDARE I MOTORI PER IL CAMPIDOGLIO - L’EX MINISTRO DELL’INTERNO INSISTERÀ ANCORA PER CANDIDARE GIORGIA MELONI, ANCHE SE LEI NON NE VUOLE SAPERE. PREFERIREBBE ANDARE AL VIMINALE IN UN FUTURO GOVERNO DI CENTRODESTRA