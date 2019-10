CONTE NON ACCETTA PIU' IL RUOLO DI MAGGIORDOMO AL SERVIZIO DI DUE PADRONI E PROVA A METTERE NEL MIRINO RENZI, SMANIOSO DI LEADERSHIP: “NON ABBIAMO BISOGNO DI FENOMENI. TUTTI DEVONO PARTECIPARE CON MASSIMO IMPEGNO. NON PARLI DI PANNICELLO CALDO SUL CUNEO FISCALE” - E POI ANCORA: “CHI DICE DI AVER SVENTATO AUMENTO DELL’IVA È SCORRETTO. LETTA MI DICE DI NON FIDARMI E NON STARE SERENO? IO NON STO MAI SERENO PERCHÉ SO DI…”

Governo: Conte a Renzi,non abbiamo bisogno di fenomeni

(ANSA) - "Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all'azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni". Lo afferma il premier Giuseppe Conte replicando alla posizione di Matteo Renzi sul cuneo fiscale.

Manovra, Conte: Renzi non parli di pannicello caldo, rispettiamo lavoratori

(LaPresse) - Le parole di Matteo Renzi sul taglio del cuneio fiscale? "Io non parlerei di pannicello caldo perché parliamo di lavoratori, rispettiamoli. Se per Renzi che ha uno stipendio consistente 30-40 euro sono pochi per carità...lui ha dato molto di più ma ora abbiamo un patto di finanza pubblica che dobbiamo fare scelte oculate". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando ad Assisi.

Manovra, Conte: Scorretto chi dice di aver sventato aumento Iva

(LaPresse) - "Se qualcuno vuole arrogarsi il privilegio di dire che ha sventato qualcosa, è scorretto. Abbiamo valutato diverse proposte". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, da Assisi, rispondendo alle domande dei cronisti sulle parole di Matteo Renzi, che dice di aver evitato l'aumento dell'Iva.

Governo, Conte: Invito Letta? Non sto sereno, non possiamo fermarci

(LaPresse) - "Enrico Letta dice di non stare sereno? "Io non sto mai sereno perché so di avere una responsabilità. So che ho una prospettiva temporalmente definita, transitoria, ma che mi impone di rispondere ogni giorno a 60 milioni di cittadini. Come faccio a stare sereno? E' la regione perché questo Governo non potrà mai fermarsi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando ad Assisi.

Letta a Conte e Zingaretti: Se Renzi non rispetta patti si voti

(LaPresse) - "Io mi sento di dare un consiglio non richiesto a Giuseppe Conte e a Nicola Zingaretti. È evidente che la lettera di Renzi (n.d.r al Corriere della sera di oggi) è una lettera in cui dissotterra l'ascia di guerra cioè dice:' Io vi faccio ballare'. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me. In questa situazione sono Conte e Zingaretti che hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza di governo vada avanti in un 'Vietnam' quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui Renzi non lo rispetterà si vada al voto. Se si va avanti come oggi il governo non arriva a mangiare il panettone. Lo ha detto Enrico Letta,ex premier e direttore dell'Istituto di studi politici di Parigi, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che Tira su La7.

