10 nov 2020 19:52

CONTE? NON CONTA! - OGGI MACRON HA RICEVUTO ALL'ELISEO IL CANCELLIERE AUSTRIACO SEBASTIAN KURZ PER UN INCONTRO SULLA LOTTA AL TERRORISMO A LIVELLO EUROPEO, CUI SI SONO POI AGGIUNTI IN COLLEGAMENTO LA MERKEL, URSULA E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO CHARLES MICHEL - MA VI PARE NORMALE CHE LO SCHIAVO DI CASALINO NON È STATO NEMMENO INVITATO?