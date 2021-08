giuseppe conte a milano 1

1 - ‘’LEGGE SPECIALE PER MILANO: LA SVOLTA 5 STELLE PARTE DAL NORD’’

Lettera di Giuseppe Conte al “Corriere della Sera” - ESTRATTO

Caro direttore, Milano e il Nord Italia rappresentano un tassello decisivo nel quadro della ripartenza che il nostro Paese si appresta ad affrontare. Questa città, che molto più di altre ha sofferto durante la pandemia, deve tornare al più presto al centro del progetto di ripresa economica, sociale e culturale dell'Italia.

Sarà importante inoltre pianificare la realizzazione di vertical farm nelle periferie per produrre cibo in maniera sostenibile nel prosieguo dell'eredità che Expo 2015 ha lasciato alla città, con l'ambizioso obiettivo di rendere Milano autosufficiente, a livello alimentare, per il 2050, dando priorità a quei duecentomila bambini che vivono in povertà nella metropoli, assicurando continuità alle politiche che abbiamo già messo in campo per contrastare la povertà educativa infantile.

2 - COMUNE DI MILANO – DATI ISTAT – ELABORAZIONE TUTTITALIA.IT

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale

residenti Età media

2002 134.943 831.570 286.990 1.253.503 45,5

2003 138.859 815.253 292.940 1.247.052 45,8

2004 146.464 828.353 297.081 1.271.898 45,6

2005 152.432 843.991 303.016 1.299.439 45,4

2006 155.250 847.437 306.048 1.308.735 45,4

2007 157.684 836.973 308.780 1.303.437 45,5

2008 159.612 829.385 310.636 1.299.633 45,6

2009 160.459 823.577 311.669 1.295.705 45,7

2010 164.603 830.235 312.657 1.307.495 45,6

2011 168.259 842.981 312.870 1.324.110 45,6

2012 158.183 770.370 311.620 1.240.173 46,2

2013 163.572 779.277 319.252 1.262.101 46,3

2014 177.241 820.470 326.458 1.324.169 46,0

2015 174.749 845.464 316.942 1.337.155 45,5

2016 175.796 853.621 316.434 1.345.851 45,5

2017 176.240 860.278 315.044 1.351.562 45,5

2018 177.388 873.853 314.939 1.366.180 45,5

2019* 178.319 893.309 324.352 1.395.980 45,7

2020* 176.683 905.427 324.132 1.406.242 45,8

2021(p) 175.552 900.150 322.013 1.397.715 45,9

3 - RIFORMISTI,CONTE NON CONOSCE MILANO, NON LA USI PER SUA AGENDA

(AGI) - "Giuseppe Conte dichiara che a Milano ci sarebbero 200mila bambini poveri, il suo luogotenente Buffagni prova a mettere una pezza parlando di errore di battitura del giornale, salvo poi scoprire che anche lui ad aprile aveva citato la stessa cifra dei 200mila. Forse è un obiettivo del M5s: avere piu' poveri a Milano per poter dire che la soluzione è il reddito di cittadinanza".

Lo dichiara Alessia Cappello, portavoce della lista I Riformisti. "La verita' - prosegue - e' che il M5s non conosce Milano, i suoi problemi e il suo tessuto economico e sociale. Conte sapra' quante aziende ci sono a Milano? Quante linee di autobus e metro? Quanti lavoratori pendolari e quanti studenti universitari? Temiamo di no, e purtroppo non sembrano avere dimistichezza con le cifre nemmeno i suoi collaboratori.

Il futuro di Milano sia e resti nelle mani delle forze politiche e civiche che l'hanno spinta in questi anni a essere il motore d'Italia e che ora debbono rilanciarla, dopo la pandemia e la crisi. Con la nostra lista riformista noi "lavoriamo per Milano", - conclude Alessia Cappello - non per l'agenda personale di un ex premier e ora aspirante leader politico".

