11 set 2022 19:29

CONTE, ORA FACCIAMO I CONTI – SEBASTIANO MESSINA: "RIMBALZA SU TWITTER UN FILMATO CHE MOSTRA "GIUSEPPI" MENTRE RICORDA IN 31 PIAZZE DIVERSE CHE GRAZIE A LUI È POSSIBILE RISTRUTTURARE CASE E VILLETTE CON IL SUPERBONUS, “IL TUTTO GRATUITAMENTE”. SI CAPISCE CHE LUI NON VOGLIA CHE SI CAMBI NULLA. ANCHE SE SONO STATE SCOPERTE TRUFFE PER 5,4 MILIARDI. ANCHE SE LA SUA OSTINAZIONE POPULISTA MANDERÀ IN FUMO 17 MILIARDI DI AIUTI PER IL CARO-BOLLETTE. PERCHE’… – VIDEO