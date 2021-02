Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della exmaggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 2, 2021

Fico,manca unanime disponibilità per dare vita a maggioranza

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza". Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico al termine del colloquio con il Capo dello Stato.

Renzi in chat Iv, scontro su contenuti e rottura su nomi

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "La barzelletta che non si chiude sul verbale è, appunto, una barzelletta. Qui lo scontro è altissimo sui contenuti: dal Mes alle infrastrutture, dalla giustizia alla Torino -Lione e ovviamente sui nomi.

Crimi ha detto che non intendono cedere su nessuno a cominciare da Bonafede e Azzolina. Domenico Arcuri e Mimmo Parisi non si toccano. Possono sostituire la Catalfo solo se non ci va la Bellanova. E per vicepremier al momento è in ballo Fraccaro con Orlando". Lo scrive Matteo Renzi, a quanto si apprende, in chat con i parlamentari di Italia Viva.

Governo: Pd, da Renzi rottura inspiegabile ++

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo ancor prima che fosse dato l'incarico a Conte e poi la rottura inspiegabile". Lo fanno sapere fonti Pd aggiungendo che Renzi voleva scegliere anche i ministri del Pd.

Crimi, Renzi ha posto interessi poltrone davanti a Paese

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "L'obiettivo ora è evidente, l'obiettivo era ottenere qualche poltrona in più. Non abbiamo ricevuto da Iv nessun tipo di rassicurazione su Conte e abbiamo assistito anche al sindacare sui minisetri degli altri. Chi ha cominciato a mettere veti è Renzi,che ha posto davanti all'interesse del Paese l'interesse ad avere qualche poltrona in più". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi.

