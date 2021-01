10 gen 2021 19:50

CONTE ALLA ROVESCIA - RENZI NON DEMORDE. ITALIA VIVA ENTRO LA GIORNATA DI OGGI VUOLE IL PIANO DEL RECOVERY FUND: SE NON SONO STATE RECEPITE LE ISTANZE RENZIANE, LE DUE MINISTRE BONETTI E BELLANOVA SI DIMETTEREBBERO - ALTRO PALETTO, GROSSO COME UN BAOBAB: PRIMA CHE IL RECOVERY VADA IN PARLAMENTO, SI DEVE DISCUTERE DEL RIMPASTO. OPPURE CONTE PRENDE LA SCOPPOLA. SE C’È L’ACCORDO SUL RIMPASTONE, IL PREMIER SI DEVE DIMETTERE E SI RIPARTE CON IL CONTE TER