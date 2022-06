13 giu 2022 16:00

PER CONTE C’È ANCORA SPERANZA – PEPPINIELLO APPULO POTREBBE SFRUTTARE L’OCCASIONE DEL FLOP ALLE COMUNALI PER ARARE IL CAMPO LARGO: PER L’EX AVVOCATO DEL POPOLO L’ALLEANZA CON IL PD INIZIA A ESSERE PROBLEMATICA E NON VEDE L’ORA DI SCIOGLIERLA PER FARE UNA NUOVA “COSA” INSIEME A SPERANZA (E CON LA BENEDIZIONE DI BETTINI E BERSANI) – LA DATA DA TENERE D’OCCHIO È IL 14 GIUGNO, QUANDO UN EMENDAMENTO GRILLINO POTREBBE BLOCCARE LA COSTRUZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE A ROMA…