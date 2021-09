LA FEDERAZIONE LEGA-FORZA ITALIA SI ANNUNCIA TRIBOLATA - LA STRATEGIA DELLA PENSIONE DI SALVINI FA INCAZZARE BRUNETTA: “L’IDEA DEL LEADER LEGHISTA DI PROROGARE PER UN ANNO QUOTA 100? E’ UNA SUA INVENZIONE. NON NE ABBIAMO MAI DISCUSSO" - LA BORDATA SUL GREEN PASS: "LA POSIZIONE DI SALVINI E’ IRRAZIONALE" - "VUOLE UN COORDINAMENTO DEL CENTRODESTRA? FINORA NON L’HA MAI CHIESTO, FA PROPAGANDA"