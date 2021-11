CONTE? E’ FINITO! GRILLO TUMULA PEPPINIELLO APPULO DOPO L’ENNESIMO FIASCO SULL’AVENTINO RAI: “NON RIESCE A DARE ULTIMATUM, E’ LO SPECIALISTA DEL PENULTIMATUM" – INTANTO LA RAGGI, SPINTA DA BEPPE MAO E DI MAIO, PARLA DA LEADER IN PECTORE DEL MOVIMENTO: “DI BATTISTA? VA ASCOLTATO”

(ANSA) "Bene mi fa piacere che siamo qui con

la stampa: anche Conte non riesce a dare ultimatum, è lo

specialista del penultimatum. Ma va bene così...". Così Beppe

Grillo intervenendo al convegno M5s sulle comunità energetiche.

Riccardo Annibali per ilriformista.it

grillo conte

Virginia Raggi racconta in un intervista al Corriere che è in contatto con Di Battista: “Sento spesso Ale, le sue idee sono sempre ambiziose e va ascoltato”. L’ex sindaca Cinque Stelle rivendica la linea dura assunta dai grillini sulla manovra, a partire dal relatore del Senato, materia che sta agitando la maggioranza: “È evidente che nel M5S ci siano più punti in comune con il Pd rispetto a quelli con Salvini. Il segreto è la mediazione senza rinunciare alla propria identità. Conte sa tenere dritta la barra”, e spiega: “Sulla manovra abbiamo acquisito un’esperienza importante. Ad esempio, il lavoro che in questi anni ha svolto la viceministra Laura Castelli è apprezzato da tutte le forze politiche. È segno che il M5S è maturo“.

