CONTE SALE AL COLLE (PER PRENDERE UNA STRIGLIATA DA MATTARELLA) - PEPPINIELLO APPULO OGGI POMERIGGIO HA AVUTO UN COLLOQUIO CON “SUPER-SERGIO”, A CUI DRAGHI HA SCARICATO IL FARDELLO A CINQUE STELLE DELLE SPESE MILITARI - LA POCHETTE CON LE UNGHIE: “SOSTENIAMO IL GOVERNO MA NON RINUNCIAMO ALLE NOSTRE POSIZIONI. NON SIAMO LA SUCCURSALE DEL PARTITO DEMOCRATICO, NON POSSO ACCETTARE ACCUSE DI IRRESPONSABILITÀ. SE PENSANO DI SILENZIARCI, SI SBAGLIANO DI GROSSO. SOLO I CITTADINI POTRANNO FARLO” (TRANQUILLO, GIUSÈ, NON VEDONO L’ORA…)

1 - QUIRINALE, COLLOQUIO MATTARELLA-CONTE DISTESO E COSTRUTTIVO

(ANSA) - Quello con Giuseppe Conte è stato un colloquio informativo come avvengono usualmente tra il presidente della Repubblica e i partiti politici. Il Clima è stato disteso e costruttivo. E' quanto spiegano fonti del Quirinale.

2 - CONTE, A MATTARELLA HO RAPPRESENTATO SOFFERENZA DEL PAESE

(ANSA) - "A Mattarella ho rappresentato la situazione del paese per come viene riferito dai cittadini e attori sociali : il paese sta soffrendo e dobbiamo quindi costruire subito un sistema di interventi da non rinviare". Così il leader M5s Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il Capo dello Stato.

3 - CONTE, INCONTRO AL QUIRINALE CONCORDATO DOPO ESSERCI SENTITI

(ANSA) - "Con Mattarella ci siamo sentiti, ci siamo rincorsi e poi abbiamo concordato per oggi". Risponde così il leader M5s Giuseppe Conte a chi gli chiede se l'incontro con il Capo dello Stato lo avesse sollecitato lui o Mattarella.

4 - GOVERNO: CONTE, A MATTARELLA HO DETTO CHE LO SOSTENIAMO

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Continueremo a dimostrare grande responsabilità verso il paese nel continuare a sostenere il governo, ma non rinunciamo alle nostre posizioni: che nessuno si permetta di parlare di bandierine o di polemiche strumentali noi poniamo questioni politiche che riguardano la vita dei cittadini"

Così il leader M5s Giuseppe Conte dopo l'incontro con il Capo dello Stato. "Ha chiesto maggiore condivisione nel governo sul tema delle armi? Assolutamente si! Ho detto che M5s è il partito di maggioranza relativa e pone questioni politiche: abbiamo mostrato responsabilità nel periodo più duro della pandemia e continueremo a dimostrare grande responsabilità" .

5 - CONTE: «NOI FILO-PUTIN? FANDONIE. MA NO SUCCURSALI DEL PD». ALLE 17.30 INCONTRO CON MATTARELLA

Franco Stefanoni per www.corriere.it

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, alle 17.30 si recherà al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un appuntamento che arriva dopo giorni tesi nel governo soprattutto a causa dello scontro di Conte con il premier Mario Draghi sull’aumento della spesa militare al 2% del Pil. Il presidente dei Cinque Stelle, nel primo pomeriggio, è anche intervenuto in una diretta Instagram dove ha parlato di Ucraina-Russia, energia e rapporti con il Pd.

Il M5S è filo-Putin? «Si cerca di giocare sporco nel mondo politico, non si rispetta l’avversario per le posizioni che assume», ha detto Conte , «il Movimento ha condannato fin da subito l’invasione di Putin e ha dichiarato fin da subito di essere d’accordo con gli aiuti economici e militari all’Ucraina. Se pensano di silenziarci, si sbagliano di grosso.Non ci silenzieranno mai, solo i cittadini potranno farlo se non saranno d’accordo con le nostre proposte».

Sulla crisi energetica, l’ex premier ha rivendicato: «Le misure prese dal governo fin qui per affrontare l’emergenza energetica non sono sufficienti e aspettiamo il Def per discutere le misure che saranno necessarie per consentire alle imprese e al tessuto produttivo di far fronte a questa grave contingenza economica».

Aggiungendo: «Vogliamo discutere le misure per fare fronte alla recessione economica. Diventa sempre più difficile non abbassare le saracinesche di fabbriche e imprese. È vero che durante la pandemia c’è stato un maggiore investimento nelle spese militari, ma io l’ho fatto con cinque scostamenti di bilancio. Qualcuno dice che non è una politica buona, che così si droga il mercato. ma noi non permetteremo mai che si torni all’austerità e all’iperliberismo».

«L’alleanza con il Pd va avanti da tempo, abbiamo lavorato insieme e sperimentato un pacchetto importante di riforme. È chiaro, però, che pretendo rispetto e pari dignità. Non posso accettare accuse di irresponsabilità. Non funziona così: non siamo la succursale di un’altra forza politica, non siamo succedanei di qualcuno. Io pretendo rispetto e dignità»

