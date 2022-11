23 nov 2022 09:54

CONTE IN SOCCORSO DELL’AMICO VLAD - IL M5S AL PARLAMENTO EUROPEO NON SOSTERRÀ LA RISOLUZIONE CHE DEFINISCE LA RUSSIA UNO STATO TERRORISTA - “IN UCRAINA È IL MOMENTO DI ALZARE I TONI DELLA PACE. LA RISOLUZIONE CHE VERRÀ MESSA AI VOTI OGGI PORTA INVECE ALL'OPPOSTA DIREZIONE - LA NOSTRA SOLIDARIETÀ AL POPOLO UCRAINO È TOTALE E CONSIDERIAMO LA RUSSIA COME L'UNICA RESPONSABILE DELLA GUERRA MA BISOGNA METTERE A TACERE LE ARMI E FAR PREVALERE LE DIPLOMAZIE”