EMILIO PUCCI per il Messaggero

Conte continua a spingere Draghi al Colle, anche se premette che non c'è l'eventualità di elezioni anticipate. Di Maio dice di essere un grande estimatore del premier, «l'Italia è fortunata», ma aggiunge che è presto per fare totonomi, dando voce alle perplessità della compagine governativa pentastellata secondo la quale sarebbe opportuno che l'ex numero uno della Bce continuasse nella sua avventura a palazzo Chigi.

Ma la divisione nel Movimento 5 stelle sul tema Quirinale è ancora più evidente nei gruppi parlamentari. Alla Camera e al Senato sono in tanti a promettere di affossare l'eventuale candidatura del presidente del Consiglio. «Abbiamo sbagliato a mandarlo a palazzo Chigi ma sarebbe un errore ancora più grande promuoverlo a prima carica dello Stato», la reazione di un big. Insomma, il presidente M5S rischia di essere il solo a voler cambiare schema nel Movimento. Tanto che dopo essersi pronunciato a favore di un upgrade del premier, ieri è stato costretto a frenare: «Non ci sono preclusioni ma dobbiamo vagliare tutte le condizioni».

L'avvocato di Volturara Appula ha argomentato le sue tesi dal salotto di Vespa, prima aveva incontrato gli sherpa economici del Movimento, rilanciando su reddito di cittadinanza e superbonus e annunciando di voler parlare al più presto con Draghi. Conte è pronto a portare sul tavolo dell'esecutivo una nuova agenda, ha preso definitivamente il comando della nave ma rischia l'ammutinamento dei suoi non solo sul successore di Mattarella.

«Non accetteremo indicazioni dall'alto», il refrain nei gruppi. La sommossa prende spunto dal diktat sulle partecipazioni tv. Quel parlano solo i vicepresidenti non è piaciuto. «Questo criterio lede la libertà di informazione», il parere di Di Nicola, membro della commissione Vigilanza Rai. «Così M5S non è più una democrazia partecipativa», il ragionamento di tanti. Il timore è che l'ex premier voglia fare tabula rasa della vecchia dirigenza.

Che intenda puntare esclusivamente sulla sua squadra e in futuro definire le liste senza tenere conto né dei territori né dell'attuale classe parlamentare. Un piano anti-Conte per ora non c'è e non si guarda neanche alla Raggi come possibile sfidante del neopresidente, ma intanto la rivolta potrebbe manifestarsi nelle Aule. Un segnale arriverà oggi. La senatrice Castellone si presenta quale aspirante capogruppo a palazzo Madama contro il contiano Licheri. Ieri entrambi hanno presentato i propri programmi, oggi le votazioni a scrutinio segreto. La pentastellata campana è sostenuta da almeno venticinque senatori e altri dieci hanno già anticipato che si asterranno o non verranno a votare. Motivo per cui non dovrebbe arrivare per il momento una fumata bianca, considerato che servono perlomeno 37 sì.

L'OFFERTA Conte nei giorni scorsi ha chiamato la Castellone, le ha chiesto di fare un passo indietro per evitare spaccature, offrendole un altro ruolo. «Ma non arretreremo», la protesta di un esponente M5S del Senato che appoggia la linea della discontinuità. Malumori anche alla Camera dove il capogruppo Crippa, non un fedelissimo dell'ex premier, appare inattaccabile. Dietro le quinte c'è chi si appella a Grillo affinché metta fine all'era di un uomo solo al comando, chi a Di Maio. Conte punta a tirare dritto nonostante lo scompiglio. «Ma è lontano dal nostro dna. Non ha né l'anima né il cuore del Movimento», la tesi del fronte sempre più critico alla sua gestione.

