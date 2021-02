"SCUSATE MA NON SAREI PERFETTA IO COME MINISTRA DELLA TRANSIZIONE?" - SU TWITTER LUXURIA PERCULA LA NASCITA DEL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA VOLUTO DA GRILLO – LA MELONI SCATENATA: "UN GIORNO I GRILLINI CI SPIEGHERANNO PURE PERCHÈ IL 'MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA' CHE LORO NON HANNO REPUTATO DI DOVER ISTITUIRE DURANTE I GOVERNI CONTE 1 E CONTE 2 SIA DIVENTATO UNA GRANDE CONQUISTA NEL GOVERNO DRAGHI. MA PENSANO ANCORA DI PRENDERE IN GIRO QUALCUNO?"