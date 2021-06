CONTE VS GRILLO: LA BASE CINQUE STELLE CON CHI STA? - MOLTI ELETTORI GRILLINI SPERAVANO CHE L'AVVOCATO DI PADRE PIO POTESSE FAR RINASCERE IL M5S, MA CHIEDEVANO COMUNQUE UN CAMBIO DI PASSO E UN RITORNO ALLO “SPIRITO ORIGINARIO” – NELLA CONTRAPPOSIZIONE CON DI BATTISTA E CASALEGGIO, L'ELETTORATO M5S PREFERISCE LA LINEA "MODERATA" DI CONTE E DI MAIO. E IL 27% DEGLI ELETTORI E' FAVOREVOLE AL TERZO MANDATO...

Dal “Radar” di SWG 14-20 giugno 2021

Molti elettori del M5S confidano nella leadership di Giuseppe Conte per una rinascita del Movimento. Alla capacita dell’ex-premier di dare nuova linfa ai pentastellati crede anche meta dell’opinione pubblica, anche se questa prospetta piu una lieve crescita che un rilancio significativo.

Appare chiaro inoltre che, nella contrapposizione con Di Battista e Casaleggio, la linea politica proposta da Conte e Di Maio sia preferita in maniera piuttosto netta all’interno dell’elettorato M5S. E in questa fase Di Battista non appare in grado di intercettare molti ex-elettori del Movimento.

Tuttavia emerge in modo evidente la richiesta di un cambio di passo: non in termini di permanenza nel Governo, la quale viene chiaramente confermata dai sostenitori pentastellati, bensi dalla richiesta di un atteggiamento piu coerente e meno improntato al compromesso. In sostanza viene auspicato un recupero dello spirito originario del M5S ma all’interno del contesto governativo.

Il nodo del doppio mandato vede gran parte degli elettori M5S favorevole a mantenere la limitazione, anche se il 27% lo estenderebbe al terzo. Soltanto il 10% toglierebbe ogni soglia. Non si tratta pero di posizioni peculiari dei pentastellati, anche l’opinione pubblica generale la pensa in modo simile.

