19 giu 2021 08:53

CONTE VS DI MAIO, NUOVO ATTO – LUIGINO STAVA PER INTERVENIRE IN VIDEOCHIAMATA ALL’EVENTO ELETTORALE DI VIRGINIA RAGGI A TESTACCIO, E CHI TI SBUCA? MA CERTO, “GIUSEPPI”, CHE SI METTE A FARE IL PIACIONE SOLO PER IL GUSTO DI RUBARE LA SCENA AL MINISTRO DEGLI ESTERI – TRA I DUE LITIGANTI, L'UNICA CHE GODE È “VIRGY”: DOPO CHE HANNO PROVATO A FARLA RINUNCIARE ALLA CANDIDATURA, SULL’ALTARE DELL’ACCORDO CON IL PD, ORA LE CORRONO DIETRO…