CONTINUA LA CAMPAGNA SITUAZIONISTA DI SGARBI – DOPO I VIDEO-ENDORSEMENT DI BOLDI, DE SICA E MORGAN, IL CRITICO SBAGLIA CASTELLO, ENTRA A UN MATRIMONIO E RESTA A CANTARE (E A SPIZZICARE DAL BUFFET) - A CALCIO, IN PROVINCIA DI BERGAMO, SGARBI È DIVENTATO PROTAGONISTA DI UN DIVERTENTE FUORI PROGRAMMA (ALLA KEANU REEVES) E SI FERMA A CANTARE CON IL DUO VALENTINA&MICHELE. PARE ABBIA GORGHEGGIATO “AZZURRO” DI PAOLO CONTE, IN VERSIONE CELENTANO - VIDEO

De Sica che fa pubblico endorsement a Sgarbi per il Senato, what a time to be alive. Sarà ancora l'effetto della sberla che prese in Paparazzi@ChriDeSica @VittorioSgarbi @stampasgarbi pic.twitter.com/rjt7beokeM — Ing. Fabio De Tassis (@ingDeTassis) September 13, 2022

Da corriere.it

sgarbi Valentina&michele

Un fuori programma da campagna elettorale, per Vittorio Sgarbi: venerdì sera era in viaggio nella Bassa bergamasca per partecipare a un evento in un castello. Quando è arrivato davanti al Castello Silvestri, a Calcio, ha imboccato l’ingresso. Peccato che si trattasse del castello sbagliato: il critico d’arte s’è trovato così, ospite non invitato, nel bel mezzo di un matrimonio. A quel punto, Sgarbi ha deciso di restare al ricevimento, almeno per un po’.

Il divertente fuori programma (raccontato dall’Eco di Bergamo) è confermato da foto e video pubblicati sui social dal duo musicale Valentina&Michele. Nel filmato si vede arrivare Sgarbi nel giardino della rocca, mentre i musicisti stanno eseguendo una canzone di Zucchero. Una volta resosi conto di essere arrivato nel posto sbagliato, il parlamentare (che è di nuovo candidato per il centrodestra) anziché andarsene è entrato nel clima di festa per il matrimonio di una giovane coppia di Romano di Lombardia. Dunque, Sgarbi si è fatto foto con la sposa, ha cantato alcune canzoni (tra cui, pare «Azzurro» di Paolo Conte, in versione Celentano) con la coppia di musicisti e non ha mancato di mangiare pure qualcosa dal buffet. Sorrisi, selfie, poi via verso la sua destinazione, con ritardo mastodontico al suo solito.

SGARBI VALENTINA E MICHELE

Un episodio che ricorda, in versione ridotta, quello di cui recentemente si è reso protagonista Keanu Reeves. L’attore, dopo aver incontrato per caso una coppia inglese che stava per celebrare le proprie nozze, ha promesso che avrebbe partecipato al loro matrimonio e così, poco dopo, ha fatto, finendo nell’album dei novelli sposi.

sgarbiman vittorio sgarbi lancia la sua candidatura contro casini a bologna 4 vittorio sgarbi lancia la sua candidatura contro casini a bologna 5

vittorio sgarbi lancia la sua candidatura contro casini a bologna 6 vittorio sgarbi lancia la sua candidatura contro casini a bologna 8