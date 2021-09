10 set 2021 20:01

CONTISMO SENZA LIMITISMO – DOPO GIANROBERTO "CAZZAREGGIO" E LA FIGURACCIA CON LA CANDIDATA M5S DI MILANO CHIAMATA CON IL NOME DI UNA ESCORT, GIUSEPPI INCIAMPA IN UN’ALTRA GAFFE. RIVELA ALLA FISICA GABRIELLA GREISON DI CONOSCERE NIELS BOHR E DI AVERLO CITATO PER FAR BELLA FIGURA CON LA MERKEL. PECCATO CHE L’AVVOCATO NON SAPPIA NULLA DI BOHR. DAVANTI A LUI CHE BALBETTA FIOCCANO LE IRONIE: “PIÙ CHE CONTISMO LO CHIAMEREI SBRUFFONISMO, TIPICAMENTE ITALIANO" - VIDEO