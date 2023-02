PAROLA D’ORDINE: FAR FUORI VIRGINIA RAGGI – POLEMICHE PER IL NUOVO CODICE ETICO DEL MOVIMENTO 5 STELLE, CHE SANCISCE L’INCORONAZIONE DEFINITIVA DI CONTE COME DOMINUS ASSOLUTO DEL PARTITO: IL “PRESIDENTE” ACCENTRA NELLE SUE MANI TUTTO IL POTERE, ANCHE SE PEPPINIELLO MINIMIZZA – E PER FRENARE LE AMBIZIONI DELL’EX SINDACA DI ROMA, SPUNTA UNA POSTILLA AD HOC PER NON PERMETTERLE DI CANDIDARSI (A CUI “VIRGY” NON A CASO SI È OPPOSTA)