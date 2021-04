7 apr 2021 20:35

LA CONTROREPLICA DELL’AVVOCATO CESARE VENTO A BECHIS SUI MUTUI AGLI OVER 70 (COME DRAGHI): “SECONDO LUI LE BANCHE CONCEDONO MUTUI VENTENNALI AI SESSANTENNI SOLO IN RARISSIMI CASI, E QUESTO AVVIENE PERCHÉ ALTRIMENTI RISCHIANO DI RESTARE A MANI VUOTE” - “A ONOR DEL VERO, IN QUESTO MOMENTO, UNICREDIT PUBBLICIZZA UN PRESTITO IPOTECARIO A SETTE ANNI EROGABILE A PENSIONATI SETTANTATREENNI (L’ETÀ DEL PREMIER) AL VANTAGGIOSO TASSO VARIABILE DELLO 0,35%. SE POI, NEL MENÙ A TENDINA, SI RIDUCE L’ETÀ DEL MUTUATARIO A 60 ANNI… “