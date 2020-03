13 mar 2020 08:17

IL CORONAVIRUS COME LA LIVELLA - RICCHI E POTENTI NON SONO IMMUNI, ANZI: PIÙ VAI IN GIRO, PIÙ RISCHI DI PRENDERLO. E INFATTI È POSITIVA ANCHE LA MOGLIE DEL PREMIER CANADESE TRUDEAU, CHE SI È MESSO IN ISOLAMENTO PER 14 GIORNI. LUI, NON AVENDO SINTOMI, NON È STATO TESTATO