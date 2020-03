CORONAVIRUS NEWS – PATUANELLI È IN AUTOISOLAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DOPO L’INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO CON L’ASSESSORE LOMBARDO ALESSANDRO MATTINZOLI. IL MINISTRO HA GIÀ EFFETTUATO IL TAMPONE CHE HA DATO ESITO NEGATIVO – L’OMS: “LA MORTALITÀ GLOBALE È DEL 3,4%, PIÙ GRAVE DELL’INFLUENZA. CONTAGIO ANCHE TRAMITE BANCONOTE” (PER QUELLO BASTEREBBE NON USARE IL CONTANTE...)

(LaPresse) - Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, è in autoisolamento al Mise. Si tratta di una procedura standard, visto che il ministro ha avuto un contatto diretto per più di 15 minuti il 25 febbraio con con l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus. Patuanelli ha già effettuato il tampone, che ha dato esito negativo. Il titolare del dicastero di Via Molise, che lavora a pieno regime e svolge le riunioni in conference call, rimarrà in auto-isolamento fino a martedì prossimo.

Anche le banconote rischiano di essere veicolo di contagio da coronavirus. L’avvertimento arriva da un portavoce dell’Oms, citato oggi fra gli altri dalla Bbc. «Sappiano che il denaro passa di mano con frequenza e può catturare ogni tipo di batterio o di virus, per questo suggeriamo alle persone di lavarsi le mani dopo aver maneggiato i soldi». Cina e Corea hanno già avviato nei giorni scorsi procedure di disinfezione di banconote in circolazione.

2 – CORONAVIRUS, LE ULTIME NOTIZIE IN ITALIA E NEL MONDO

Israele dispone la quarantena anche per chi viene dalla Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera

Israele ha deciso che tutti i viaggiatori in arrivo da Germania, Francia, Spagna, Austria e Svizzera debbano andare in quarantena per 14 giorni a causa del coronavirus. Allo stato attuale nel Paese ci sono stati 15 casi di Covid-19, di cui otto che con ogni probabilità hanno contratto la malattia in Italia.

La Corte d’Appello sospende le cause

La Corte d’Appello di Milano ha deciso di rinviare le cause e i processi ha deciso di sospendere tutte le udienze civili e penali non urgenti e di disporre che vengano rinviate dai singoli giudici «a data successiva al 31 marzo». Una decisione analoga è stata presa ieri dal Tribunale di Milano.

Primo morto in Piemonte

Si tratta di un ultraottantenne con patologie pregresse.

Primo caso a Forlì

Confermata la positività al coronavirus della donna sessantenne, residente a Bertinoro, da ieri ricoverata all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì dopo avere accusato i sintomi del contagio. Le sue condizioni sono definite stazionarie e non in pericolo di vita. Si tratta del primo caso nel forlivese.

Oms,tasso mortalità 3,4%, più di influenza

Il coronavirus causa «una malattia più grave dell’influenza stagionale: a livello globale, circa il 3,4% dei casi riportati di Covid-19 è deceduto mentre l’influenza stagionale generalmente uccide molto meno dell’1% di quelli infetti». Lo ha sottolineato l’Oms.

Terza vittima nelle Marche

È deceduto nella notte all’Inrca di Ancona un anziano ottantacinquenne del capoluogo di regione, con patologie pregresse. Si tratta della terza vittima marchigiana, tra i pazienti risultati positivi al Coronavirus. Lo rende noto Regione Marche.

Sospensione ateneo Viterbo

È stata la positività al Covid-19 di un docente del polo di Agraria e di una studentessa di nazionalità georgiana già allo «Spallanzani» di Roma a determinare la sospensione delle attività didattiche all’università di Viterbo.

Cina, -80% le vendite di auto a febbraio

La vendita di auto ha registrato in Cina un crollo dell’80%, pagando gli effetti dell’epidemia di coronavirus.

Olanda sconsiglia i viaggi in Nord Italia

Il ministero degli Esteri dei Paesi bassi ha innalzato ad arancione il codice che si applica alle regioni del Nord Italia come conseguenza dell’epidemia di coronavirus.

Galli (Sacco): «Fantascienza ripresa prossima settimana»

Dopo che più esperti hanno definito questa settimana «decisiva» per il contenimento dell’infezione da coronavirus, ha senso pensare che dalla prossima possano riaprire attività e servizi? «No, è fantascienza — ha risposto l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto oggi a 24Mattino su Radio 24 —. Non credo che una situazione con queste caratteristiche si normalizzi al punto da tornare a breve alla normalità», ha aggiunto.

Allerta Oms su banconote: «Rischio di contagio»

MIKE PENCE E IL SUO STAFF PREGANO CONTRO IL CORONAVIRUS

Chiuso pronto soccorso ospedale nel Foggiano

È stato chiuso a scopo precauzionale il pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia), essendo risultato un paziente positivo al coronavirus.

Il Bollettino dello Spallanzani di Roma

« In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 56 pazienti. Di questi 20 sono risultati positivi al nuovo coronavirus, più i due cinesi ormai negativizzati. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio». È quanto emerge dal nuovo bollettino dello Spallanzani. «Si sta provvedendo a dimettere 22 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione». «Non abbiamo al momento notizie di altri agenti di Polizia positivi al coronavirus».

Riaperto il Louvre di Parigi

Il museo del Louvre, chiuso da domenica per i timori sul coronavirus, è stato riaperto. Lo annuncia la direzione del museo dopo una riunione con il personale.

Sala: «Governo estenda aiuti alla “zona gialla”»

Il governo potrebbe «estendere alla zona gialla quello immaginato per la zona rossa» come per esempio «i 500 euro ai lavoratori autonomi, che credo si debba fare anche per il nostro territorio»: lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in diretta su Corriere tv. E ha aggiunto: «Non c’è occasione migliore per provare a sperimentare lo smart working. Noi lo abbiamo concesso a 500 dipendenti comunali. Anzi non è una concessione ma una opportunità. Lancio un invito alle aziende: provateci, è veramente il momento in cui serve» il tele lavoro. E ha concluso: «Ci vorranno due mesi per tornare alla normalità».

Attesa per «zona rossa» per 25 mila bergamaschi

Clima d’attesa e poche persone in giro nei Comuni di Nembro e Alzano Lombardo, centri della media valle Seriana, nella Bergamasca, dove vivono quasi 25 mila persone.

Belgio, 10 nuovi casi, di questi 9 sono stati in Italia

Con i dieci nuovi casi di coronavirus identificati in Belgio durante la notte, nove dei quali sono tornati da un viaggio nel Nord Italia, salgono a 23 i contagi rilevati nel Paese, come indica l’ultimo bollettino rilasciato dal servizio sanitario federale.

