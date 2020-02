CORONAVIRUS NON TI TEMO - VIDEO: MATTARELLA VISITA A SORPRESA UNA SCUOLA ROMANA CON MOLTI STUDENTI CINESI. RACCONTA LA PRESIDE: ''HA VOLUTO STARE IN MEZZO AI RAGAZZI DANDO UN MESSAGGIO DI SERENITÀ DI FRONTE A TIMORI NON GIUSTIFICATI, NÉ GIUSTIFICABILI'' - ALLA ''DANIELE MANIN'' DELL'ESQUILINO, IN PIENA CHINATOWN, I NON ITALIANI SONO CIRCA LA METÀ

(ANSA) Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Istituto comprensivo statale 'Daniele Manin', scuola di Roma del centrale quartiere Esquilino, uno dei più multietnici della capitale. Il Capo dello Stato - come documenta un video del Quirinale - ha salutato i bambini di una classe delle elementari che stavano facendo lezione su amicizia e pace.

"Amicizia e pace sono fondamentali e voi lo sapete. Auguri ragazzi", ha detto Mattarella. In un'altra aula si parlava della storia di Gulliver, "per imparare a stare insieme tutti", ha spiegato un'insegnante. Le immagini mostrano infine degli alunni più grandi intonare in un corridoio della scuola l'inno nazionale davanti al presidente, sventolando al termine fazzoletti tricolori. I ragazzi hanno regalato a Mattarella un cartellone realizzato da loro con scritto 'La scuola è di tutti' e con disegnate le impronte di mani di vari colori e un altro con scritto 'La Costituzione italiana'.

(ANSA) - Visita a sorpresa questa mattina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla scuola Di Donato, istituto all'Esquilino tra i più multietnici di Roma, con un alto tasso di alunni cinesi. La preside Manuela Manferlotti, interpellata dall'ANSA, ha spiegato: "E' stata una bella sorpresa, ha voluto incontrare i bambini e stringere loro la mano. E' stata una visita informale".

Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia, come spiega la dirigente scolastica, ha incontrato due classi delle elementari, due della scuola dell'infanzia e due delle medie. "Ha voluto stare in mezzo ai ragazzi dando un messaggio di serenità di fronte a timori non giustificati, né giustificabili - ha spiegato Manferlotti -. Ha augurato a tutti 'buono studio'". La preside Manferlotti, quindi, ha raccontato così la sua realtà dell'Esquilino fortemente multietnica: "Il 45% degli alunni sono migranti di seconda e terza generazione: 332 in totale di cui ben 224 nati in Italia". Di questi, spiega interpellata in merito, "tra i 100 e i 120 cinesi".

Mattarella a scuola multiculturale, tra 40-50% non italiani

(ANSA) - L'istituto ha materna elementare e media e si contraddistingue per la sua multiculturalità (tra il 40 e il 50 per cento di alunni di nazionalità non italiana anche se nati in Italia) essendo l'Esquilino quartiere a forte presenza di immigrazione, specialmente cinese. Mattarella ha visitato alcune classi, si è intrattenuto con i bambini, i docenti e un gruppo di ragazzi delle medie- di diverse nazionalità - ha cantato l'inno di Mameli. La visita a sorpresa del Capo dello Stato viene vista in ambienti parlamentari anche come un gesto distensivo e simbolico nei confronti della comunità cinese residente da anni in Italia.

