COSA È CAMBIATO PER RISPEDIRE TUTTI GLI STUDENTI IN CLASSE? ASSOLUTAMENTE NIENTE – TRACCIAMENTO E TAMPONI NON ESISTONO, IL DISTANZIAMENTO NELLE AULE SPESSO È INESISTENTE PER NON PARLARE DELLA SPINA NEL FIANCO DEI TRASPORTI – CON RIAPERTURA DELLE SCUOLE DRAGHI HA DECISO DI ASSUMERSI UN DOPPIO RISCHIO, POLITICO ED EPIDEMIOLOGICO: ED È SU QUESTO PUNTO CHE C’È STATO LO STRAPPO CON IL CTS…