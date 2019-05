15 mag 2019 20:50

LA CORSA A TRE PER LA PROCURA DI ROMA - PER IL POSTO DI PIGNATONE PASSA IN TESTA GIUSEPPE CREAZZO, PROCURATORE DI FIRENZE, CHE AVREBBE SORPRASSATO LO VOI (PALERMO) NEL BORSINO DEL CSM. MA PER LA DECISIONE POTREBBERO PASSARE MESI, NON SARÀ FACILE TROVARE L'ACCORDO TRA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE INCARICHI DIRETTIVI - C'È ANCHE IL PROCURATORE GENERALE DI FIRENZE (CORTE D'APPELLO) MARCELLO VIOLA