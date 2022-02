COS’AVRÀ VOLUTO DIRE BEPPE-MAO? - FONTI VICINE A GRILLO SOSTENGONO CHE L’INTERPRETAZIONE “AUTENTICA” DEL CRIPTICO POST DI QUESTA MATTINA SIA CHE IL MOVIMENTO 5 STELLE DEVE PARLARE CON UN’UNICA VOCE, QUELLA DEL LEADER CONTE. CHE INFATTI HA MESSO SUBITO UN BEL LIKE - SARÀ VERO O È UNA VELINA FATTA CIRCOLARE AD HOC, COME I BOT CHE TWITTAVANO DI MAIO OUT NEI GIORNI SCORSI?

CUPIO DISSOLVI - IL POST CRIPTICO DI BEPPE GRILLO SULLA GUERRA DI MAIO CONTE

1 - M5S:FONTI GRILLO, VOCE MOVIMENTO È CONTE

(ANSA) - Un post per invitare il Movimento a rispettare ruoli e funzioni e quindi a parlare con una sola voce, quella del leader votato dagli iscritti, vale a dire Giuseppe Conte.

E' questo, secondo l'interpretazione "autentica" di Grillo, come riportato da fonti a lui vicine, il senso del post pubblicato sul suo blog dove, rimessi i panni dell'Elevato chiama ad una ricomposizione dello scontro interno al M5s in chiave di rispetto dei ruoli per "non dissolvere il dono del padre".

Nel post Grillo invita i figli "grillini" a rispettare il nuovo "padre" Conte, l'Elevato a cui Grillo ha a suo tempo ceduto il ruolo di guida "per consentire il passaggio dall'impossibile al necessario". Il rispetto del "padre", e la rinuncia di sé e delle "vanità" personali dunque è la chiave per consentire il bene del Movimento, per non distruggere il movimento

luigi di maio giuseppe conte meme by carli

2 - CI SIAMO GIOCATI ANCHE BEPPE GRILLO – L’ELEVATO (DI TORNO), INDEBOLITO DAL CASO DEL FIGLIO A PROCESSO PER STUPRO E DALL’INCHIESTA MOBY IN CUI RISULTA INDAGATO, SI RIDUCE A CITARE GANDHI PER METTER PACE TRA CONTE E DI MAIO (“NON DISSOLVETE IL DONO DEL PADRE NELLA VANITA’ PERSONALE, FIGLI MIEI”). MENTRE PRIMA BASTAVA UN SUSSURRO DI BEPPE MAO PER RIMETTERE ORDINE, ORA IL SUO RICHIAMO SUL RISCHIO DISSOLUZIONE DEL M5s E’ SOLO RUMORE DI FONDO… - MA TRA DI MAIO E CONTE E' SCONTRO PURE SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE PAROLE DI GRILLO

conte di maio virginia raggi giuseppe conte luigi di maio foto di bacco (1) conte grillo meme su giuseppe conte e beppe grillo virginia raggi giuseppe conte luigi di maio foto di bacco (2)