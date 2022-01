A COSA E' SERVITO IL COVID? A RENDERE IL LAVORO PIU' PRECARIO - L'OCCUPAZIONE SFIORA I LIVELLI PRE-PANDEMIA MA ORA C'È MEZZO MILIONE DI PRECARI IN PIÙ - LA STRUTTURA DEL MERCATO DEL LAVORO USCIRÀ RIDISEGNATA DALLA PANDEMIA: CI SARANNO MENO AUTONOMI, MENO POSTI FISSI E PIÙ CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - ANCHE LA RIMODULAZIONE TRA I VARI SETTORI È CHIARA: TURISMO, RISTORAZIONE E SERVIZI CALANO, MENTRE SI RAFFORZANO CONSULENZA ALLE IMPRESE, SERVIZI DIGITALI E MANIFATTURA LEGATA AI BENI ESSENZIALI…

Gabriele De Stefani per "la Stampa"

precario

Era da prima della pandemia che non si vedevano 23 milioni di italiani al lavoro e un tasso di occupazione così alto, al 58,9%: i numeri diffusi ieri dall'Istat dicono che a novembre gli occupati sono aumentati di 64 mila unità rispetto ad ottobre, di 700 mila rispetto al gennaio scorso e di 494 mila rispetto a un anno fa.

È il riflesso sul mercato del lavoro del grande rimbalzo vissuto dall'economia italiana nel 2021, che però va controbilanciato con dati che, uniti all'inevitabile subordinata dell'andamento della pandemia, inducono alla prudenza: il totale degli occupati è ancora inferiore di 115 mila unità rispetto al febbraio 2020 e la quota degli inattivi, benché in calo del 4,6% in un anno, rimane superiore al pre-Covid.

PRECARIETA'

«Senza contare - aggiunge Francesco Seghezzi, presidente di Fondazione Adapt - che oggi come a febbraio 2020 abbiamo il tasso di occupazione più basso d'Europa, quindi va bene festeggiare il recupero e la sostanziale tenuta del sistema, ma non esagererei».

In ogni caso il trend è positivo per le varie tipologie di lavoro e di contratto: dipendenti (+2,8% rispetto al novembre 2020), autonomi (+0,1%), a tempo indeterminato (+0,3%) e naturalmente precari (+17%, quasi mezzo milione in più). Recuperano anche le due categorie che hanno pagato il conto più duro alla crisi pandemica, cioè i giovani e le donne. «Un dato interessante è l'aumento degli autonomi - dice Andrea Garnero, economista dell'Ocse -, che da una ventina d'anni erano costantemente in calo. Naturalmente è molto presto per capire se si tratti di una tendenza, ma va sottolineato anche considerando che si tratta di una categoria molto affollata nel nostro Paese (circa 5 milioni di persone, ndr) e meno protetta.

PRECARIETA'

Più in generale, l'andamento del mercato del lavoro non è più determinato solo dalle ondate di Covid e dalle restrizioni come accadeva all'inizio della pandemia. Adesso pesano altre variabili strettamente economiche, come il caro-energia, la crisi della supply chain, l'inflazione, l'andamento dei tassi di interesse. Sono tutti fattori contraddistinti da un grado di incertezza significativo e che impatteranno in modo decisivo sul 2022».

insegnanti precari

Quello che è chiaro, mese dopo mese, è che la struttura del mercato del lavoro uscirà ridisegnata dalla pandemia: «Meno autonomi, meno posti fissi e più contratti a tempo determinato - aggiunge Seghezzi - mi sembrano trend ormai consolidati. Anche la rimodulazione tra i vari settori è chiara: turismo, ristorazione e servizi calano, mentre si rafforzano consulenza alle imprese, servizi digitali e manifattura legata ai beni essenziali.

Ed è vero che molti contratti sono a tempo determinato perché l'incertezza legata alla pandemia frena le imprese, ma è difficile pensare a una conversione di massa di questi rapporti di lavoro verso il tempo indeterminato quando l'emergenza sanitaria sarà rientrate. Piuttosto una fonte di incertezza in senso positivo c'è ed è il Pnrr: da lì dovrà arrivare il vero booster all'occupazione e ancora non sappiamo che impatto potrà avere sull'evoluzione del lavoro».