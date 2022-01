COSA FARA’ MATTARELLA SE ALLA SESTA VOTAZIONE ARRIVERA’ UNA VALANGA DI VOTI PER LUI? ZANDA: “SI VA VERSO IL BIS DI MATTARELLA. LUI NON SARÀ FELICE, MA I SUOI SARANNO FELICISSIMI” – ITALIA VIVA INFIERISCE SU SALVINI: “BISOGNEREBBE VOTARE DI CONTINUO, PER NON DARGLI TEMPO DI PENSARE” – MIGLIORE: “COME DICONO AL SUD, CCHIÙ LONGA ‘A PENSATA, CCHIÙ GROSSA ‘A STRUNZATA”

(ANSA) "Stupisce molto il silenzio del Presidente della Repubblica sull'utilizzo del Suo nome per una conta interna di alcuni gruppi parlamentari. A meno che fin dall'inizio il racconto che non volesse essere riconfermato era solo un racconto". Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. (ANSA).

(ANSA) "Spero che entro sera si abbia il nome del 'quirinabile' in modo domani si possa chiudere la partita e si elegga il presidente della Repubblica". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, parlando alle telecamere fuori da Montecitorio. Sergio Mattarella, ha aggiunto, "non è in campo, con grande onestà ha detto tante volte che non è interessato e lo riterrebbe sbagliato, che il Parlamento lo consideri un rifugio credo sia lusinghiero" ma "non è in campo".

"SI VA VERSO MATTARELLA"

Aldo Cazzullo per corriere.it

Zanda, vecchio saggio, già consigliere di Cossiga: «Si va verso Mattarella. Lui non sarà felice, ma i suoi saranno felicissimi». Il fascino del Colle più alto



Gli italovivi infieriscono su Salvini. Bonifazi: «Bisognerebbe votare di continuo, per non dargli tempo di pensare». Migliore: «Come dicono al Sud, cchiù longa ‘a pensata, cchiù grossa ‘a strunzata»



In realtà, tra i 5 Stelle e i Pd molti voteranno Mattarella. Molti, ma non troppi, per stanare il centrodestra senza colorare troppo di giallorosso la rielezione del capo dello Stato

