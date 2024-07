COSA MAI L’OPINIONE PUBBLICA AMERICANA SI E' SPOSTATA IN MASSA VERSO TRUMP? - “LA STAMPA”: “HA MOLTISSIMO A CHE FARE CON I LIVELLI DI ISTRUZIONE; ASSAI POCO CON IL CETO E IL LIVELLO DI REDDITO. NEGLI STATI UNITI IL POTERE D'ACQUISTO DI SALARI E STIPENDI NEGLI ULTIMI ANNI È CRESCIUTO E L'ECONOMIA CORRE. ALL'ASCESA DELLA DESTRA CONTRIBUISCONO PROBLEMI SOCIO-CULTURALI, COME LA DIFFICOLTÀ DI ADATTARSI AI MUTAMENTI CHE L'IMMIGRAZIONE PROVOCA O DI ACCETTARE LA RAPIDA EVOLUZIONE DEI COSTUMI. LA LINEA DI DISCRIMINE OGGI NON PASSA TRA RICCHI E POVERI COME NEL NOVECENTO, MA TRA METROPOLI (DOVE LA SOCIETÀ CIVILE È PIÙ VIVACE) E PROVINCIA, RIMASTA ALLE TRADIZIONI”

Estratto dell’articolo di Stefano Lepri per “la Stampa”

È una rabbia intensa quella che muove lo spostamento a destra delle opinioni pubbliche in quasi tutti i Paesi, e che ora rende popolare l'incitamento a «combattere». Inviato da Donald Trump ai suoi seguaci. Ma se si insiste a cercare motivazioni economiche a quel malcontento, si trova un po' di tutto e con forti differenze tra Paese e Paese. Ovverosia, in sostanza, non le si trovano.

[…] Negli Stati Uniti il potere d'acquisto di salari e stipendi negli ultimi anni è cresciuto, in Francia è rimasto stabile, in Italia è calato circa dell'8%. Le tasse sono elevate in Francia, basse negli Usa, qui da noi alte per alcuni e parecchio evase da altri. Nel dubbio, un bravo editorialista del Financial Times si è chiesto come mai gli americani non si preoccupino del programma assai rozzo, e in alcune parti potenzialmente controproducente, che Trump gli offre. Forse perché «se lo possono permettere», azzarda a scrivere: pensano che la crescita economica americana sia «tanto robusta da poter essere data per sicura».

Quali siano le ricette giuste non è affatto chiaro, financo negli Stati Uniti dove l'economia continua a correre. La Cina, dopo decenni di crescita vigorosa fondata sulle esportazioni, ora di nuovo rallenta e si sente costretta a inondare l'Occidente di merci sottocosto[…] Come pare arduo riportare le ragioni del malessere […] a motivi economici […]

[…] All'ascesa della destra contribuiscono innanzitutto problemi socio-culturali, come la difficoltà di adattarsi ai mutamenti profondi che l'immigrazione provoca («non riconosco più il mio Paese») o di accettare la rapida evoluzione dei costumi favorita anche dalle tecnologie (si pensi alla questione omosessuale, pressoché pacificata negli Stati Uniti, strumento di propaganda reazionaria altrove).

La linea di discrimine oggi, in Francia, negli Stati Uniti, in Italia, non passa tra ricchi e poveri come nel Novecento, ma tra metropoli dove la società civile è più vivace e provincia rimasta alle tradizioni perché, per colpe anche non proprie, sulle tecnologie ritarda. Ha moltissimo a che fare con i livelli di istruzione; assai poco con il ceto e il livello di reddito.

