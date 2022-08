“FU UNA RISSA DI PAESE, NON SAPETE COME FUNZIONA NELLE PIAZZE DI PAESE. CI SI SCONTRA, SI FA A BOTTE, È COSÌ” – PARLA PER LA PRIMA VOLTA OMAR SHABANI, L’AMICO DEI FRATELLI BIANCHI AI DOMICILIARI PER SPACCIO, CHE ERA PRESENTE LA SERA DELL’OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO: “ERO LÌ MA NON HO TOCCATO NESSUNO. FACEVO PARTE DELLA COMITIVA MA NON HO PRESO A CALCI WILLY NON C’ERAVAMO RESI CONTO CHE FOSSE MORTO…”