A COSA PORTERÀ IL DOCUMENTO FIRMATO DA SALVINI, ORBAN E SOVRANISTI SPARSI? A NULLA! - LA CARTA NON FA ALCUN RIFERIMENTO A UN GRUPPO O A UN PARTITO UNICO - “REPUBBLICA”: “SALVINI HA BISOGNO DI RECUPERARE SPAZIO. I SUOI MARGINI DI MANOVRA A BRUXELLES SONO PARI A ZERO. HA PERSO PER QUESTO QUATTRO EURODEPUTATI IN POCHI MESI (TRE SONO ANDATI A FORZA ITALIA E UNO A FDI) E L'ALLEANZA CON LA LE PEN E AFD LI HA SOSTANZIALMENTE EMARGINATI. IDENTITÀ E DEMOCRAZIA A STRASBURGO È FUORI DA TUTTI I GIOCHI DI POTERE…”

Estratto dell’articolo di Claudio Tito per “la Repubblica”

matteo salvini mateusz morawiecki viktor orban

Doveva essere l'atto di nascita della nuova destra sovranista europea, probabilmente ne sarà la dichiarazione di morte. La carta firmata da 16 gruppi variamente sovranisti del Parlamento europeo, infatti, avrà un effetto molto limitato […] Perché? Perché non tutti condividono il progetto di dar vita ad un unico gruppo (e magari ad un unico partito) frutto di una fusione tra quel che ora sono i Conservatori e quella formazione piuttosto radicale di "Identità e Democrazia". Di cui fanno parte la Lega di Salvini, la francese Le Pen e anche e i superestremisti tedeschi di Afd.

MATTEO SALVINI VIKTOR ORBAN

Non tutti sono d' accordo […] soprattutto Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni che ha vissuto questa operazione come l' ennesimo tentativo dell'"alleato" Salvini di arginarla. Di renderla inefficace in Europa.

[…] si capisce anche dal tenore della "Carta" sottoscritta. Il riferimento è solo alla Conferenza per il futuro dell'Europa (che dovrebbe ridisegnare il profilo costituzionale dell' Unione) e alla difesa delle "nazioni" contro il progetto federalista. Nessun cenno a gruppi o partiti unici. […]

matteo salvini e giorgia meloni

[…] Salvini ha bisogno di recuperare spazio. I suoi margini di manovra a Bruxelles sono pari a zero. Ha perso per questo quattro eurodeputati in pochi mesi (tre sono andati a Forza Italia e uno a Fdi) e l' alleanza con la Le Pen e Afd li ha sostanzialmente emarginati. Identità e Democrazia a Strasburgo è fuori da tutti i giochi di potere. Un esempio: non hanno nemmeno una presidenza di commissione, i Conservatori ne hanno due. Questo si riflette anche sui finanziamenti dell' Europarlamento.

STRACHE SALVINI LE PEN

Questo varrà ancora di più a gennaio prossimo, quando si rieleggeranno tutti i vertici parlamentari compreso il presidente. Se non rientrano negli accordi, resteranno ancora nell' angolo buio di Strasburgo. Esattamente per lo stesso motivo nessuno degli altri intende mollare le posizioni conquistate. Come dice un esperto funzionario di Palazzo Europa: «Nessuno rinuncia a gabinetti, collaboratori, posizioni per fare una cortesia a Salvini». […]