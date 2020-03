COSA POSSONO FARE I SINDACI IN QUESTA EMERGENZA? - L’ANCI HA HA ISTITUITO UN HELP DESK INFORMATIVO PER FORNIRE SUPPORTO E RACCOGLIERE SOLLECITAZIONI E QUESITI DA CONDIVIDERE IN SEDE DI COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE - QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

In considerazione dell’emergenza Coronavirus, l’Anci ha istituito un help desk informativo pronto a fornire supporto ai Sindaci nonché raccogliere sollecitazioni e quesiti da condividere in sede di comitato operativo della Protezione Civile (leggi la nota del presidente Antonio Decaro.

Il Presidente del Consiglio l’8 marzo 2020 ha adottato il decreto recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Il DPCM, che tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito, reca le nuove misure di contrasto e contenimento per l’intero territorio nazionale. Provvedimento– Tabella di sintesi delle disposizioni

Il Ministero dell’interno ha diramato la circolare che interviene a seguito delle disposizioni di cui all’art. 35 del decreto legge n. 9/2020, che ha disposto la non possibilità di adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza e inefficacia di quelle già adottate se in contrasto con le misure statali, stante la vigenza del DPCM 1 marzo 2020 che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale. La Circolare invita tutti i Prefetti a concordare attraverso apposite riunioni di coordinamento le misure di carattere contingibile e urgente che non devono essere in contrasto con le misure statali in atto.

Il 3 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato le misure operative che definiscono il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020.

Per le richieste di informazioni o per segnalare quesiti è possibile scrivere a infocoronavirus@anci.it. Ricordiamo che è a disposizione il numero di pubblica utilità 1500, attivato dal ministero della Salute per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV.

Il decalogo con i consigli utili e il pieghevole del ministero della Salute.

Sull’emergenza il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha scritto ai presidenti di Anci, Conferenza Regioni e Upi.

Guarda il webinar Anci-Ifel “Comunicare ai tempi dell’ansia collettiva”