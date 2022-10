24 ott 2022 15:54

COSA POTRÀ MAI ANDARE STORTO? – MATTEO SALVINI HA SCELTO COME CAPO DI GABINETTO ALFREDO STORTO, GIÀ CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO TONINELLI! IL “CAPITONE” CE LA STA METTENDO TUTTA PER FAR FARE BELLE FIGURE A GIORGIA MELONI: E COSÌ, SI TORNA AL DREAM TEAM DEL PRIMO GOVERNO CONTE, QUANDO SALVINI E TONINELLI RISPEDIVANO INSIEME LE IMBARCAZIONI PIENE DI PROFUGHI, E CHIUDEVANO I PORTI…