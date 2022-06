COSA POTRÀ MAI ANDARE STORTO? – GLI USA FORNIRANNO ALL’UCRAINA MISSILI CON GITTATA DI 80 CHILOMETRI, SULLA BASE DEL FATTO CHE KIEV “HA ASSICURATO” CHE NON LI USERÀ PER COLPIRE LA RUSSIA. ANNAMO BENE: SECONDO VOI, DOPO ESSERE STATI INVASI, UCCISI E TORTURATI, GLI UCRAINI AVRANNO LA LUCIDITÀ DI TENER FEDE ALLA PROMESSA? MOSCA SI INCAZZA: “VALUTIAMO IL NUOVO PACCHETTO IN MODO ESTREMAMENTE NEGATIVO. GLI USA GETTANO BENZINA SUL FUOCO”

antony blinken

BLINKEN, KIEV GARANTISCE, NON USERÀ MISSILI USA IN RUSSIA

(ANSA) - L'Ucraina ha "assicurato" che non utilizzera' i nuovi missili forniti dagli Usa per colpire obiettivi in Russia: lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, confermando quanto riferito dai media

BLINKEN, CONTINUEREMO AIUTI A KIEV PER DIFESA EFFICACE

(ANSA) - Gli Usa, finché continuerà l'invasione russa, continueranno a sostenere gli ucraini e a garantire che abbiano quello di cui hanno bisogno per difendersi efficacemente: lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

BLINKEN,RISCHI ESCALATION? PER EVITARLA MOSCA FERMI GUERRA

VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN - ILLUSTRAZIONE TPI

(ANSA) - Rischi di un'escalation con la Russia? Per il segretario di Stato Usa Antony Blinken il modo "migliore" per evitarla è che Mosca "fermi l'aggressione contro l'Ucraina". Ma al momento, ha aggiunto, gli Usa prevedono ancora "molti mesi" di conflitto.

UCRAINA: FONTI, USA INVIERANNO SISTEMI CON GITTATA 80 KM

(ANSA) - Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione dopo che Joe Biden, in un editoriale sul New York Times, ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi missilistici più avanzati.

putin zelensky biden

Nei giorni scorsi la Cnn aveva riportato che la Casa Bianca stava preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari che avrebbe incluso sistemi di missili a medio/lungo raggio: Multiple Launch Rocket System (Mlrs), capace di lanciare missili sino a 300 km di distanza e l'Himars, una versione più leggera del primo ma capace di sparare lo stesso tipo di munizioni.

UCRAINA: MISSILI USA A KIEV IN NUOVO PACCHETTO AIUTI PER 700 MLN

volodymyr zelensky.

(ANSA) - I sistemi missilistici avanzati promessi a Kiev da Joe Biden fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari Usa da 700 milioni di dollari. Lo riportano i media Usa.

UCRAINA: BIDEN,USO ARMI NUCLEARI AVREBBE GRAVI CONSEGUENZE

(ANSA) - Gli Stati Uniti "al momento non hanno alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche in Ucraina, sebbene la retorica di Mosca sullo spettro del nucleare sia di per sé pericolosa ed estremamente irresponsabile". Lo ha scritto il presidente americano Joe Biden in un editoriale sul New York Times, ribadendo che "qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto su qualsiasi scala sarebbe completamente inaccettabile per noi così come per il resto del mondo e comporterebbe gravi conseguenze".

PUTIN E BIDEN

MOSCA, 'ESTREMAMENTE NEGATIVO FORNIRE MISSILI USA A KIEV'

(ANSA) - La Russia valuta "in modo estremamente negativo" il nuovo pacchetto di sostegno militare degli Usa all'Ucraina: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Serghiei Ryabkov, all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

Il presidente americano Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". "Lo consideriamo un fatto puramente negativo, perché inutili sono i tentativi di presentare la decisione come contenente un elemento di "autocontrollo"", ha detto il vice ministro russo a Ria Novosti.

CREMLINO, USA GETTANO BENZINA SUL FUOCO CON I RAZZI A KIEV

lloyd austin antony blinken

(ANSA) - "Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altra benzina sul fuoco": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'annuncio da parte del presidente americano Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Tali consegne non contribuiscono a risvegliare il desiderio della leadership ucraina di riprendere i colloqui di pace", ha detto Peskov.

vladimir putin emmanuel macron. JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME antony blinken e lloyd austin in ucraina vladimir putin joe biden ginevra 2021 lloyd austin volodymyr zelensky antony blinken