16 feb 2022 20:14

COSA RESTERÀ ALLA FINE DELLA CRISI POLITICA IN UCRAINA? SICURAMENTE LA GRANDE VITTORIA DI PUTIN, CHE È RIUSCITO A RIBADIRE LA SUA CENTRALITÀ - IL CARO ENERGIA? IL RAPIDO INNANZALMENTO DEI PREZZI SI ALLEGGERIRÀ IN PRIMAVERA, CON L’ARRIVO DEL BEL TEMPO E IL CALO DEI CONSUMI DI GAS. NON A CASO CHRISTINE LAGARDE HA DECISO DI NON AUMENTARE I TASSI, PREVEDENDO CHE L’INFLAZIONE SCENDERÀ "NATURALMENTE" AL 2% - DIVERSA È LA SITUAZIONE IN AMERICA, CON LA MAREA DI SOLDI IMMESSI SUL MERCATO NEGLI ANNI PANDEMICI E LA TRABALLANTE LEADERSHIP POLITICA DI BIDEN, CHE RISCHIA DI USCIRE AZZOPPATO DALLE MIDTERM…