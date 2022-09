COSA C’E’ DIETRO L’ASSENZA (PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO) DI DRAGHI DAL FORUM AMBROSETTI DI CERNOBBIO? “ATTRITI E VECCHI TRASCORSI" CON MARIO MONTI, DICE QUALCHE MEMORIA STORICA DI VILLA D'ESTE, RICORDANDO CHE IL GRANDE ANIMATORE DELLA KERMESSE LACUSTRE DA TEMPI NON SOSPETTI È L’EX PREMIER, CHE NON HA MANCATO IN QUESTI MESI DI CRITICARE MARIOPIO. SENZA CONTARE CHE FRANCESCO GIAVAZZI…

Da “il Giornale”

Per il secondo anno da quando è presidente del Consiglio Mario Draghi non è andato a Cernobbio. Diventando l'unico caso di premier in carica che negli ultimi anni ha declinato l'invito del Forum Ambrosetti. Persino Giuseppe Conte, da capo del primo esecutivo sovranista, nel settembre del 2018 accettò di presenziare nel salotto dei «poteri forti». Per questo l'assenza dell'ex presidente della Bce suona come un bel paradosso.

«Attriti e vecchi trascorsi», dice qualche memoria storica di Villa d'Este, ricordando che il grande animatore della kermesse lacustre da tempi non sospetti si chiama Mario Monti. E che con Draghi non corre buon sangue. Almeno da quando - era il 2012 e a Palazzo Chigi sedeva proprio Monti - il più draghiano degli economisti e bocconiani, Francesco Giavazzi, si scontrò a più battute con l'allora premier su politiche del lavoro e fiscali.

D'altra parte Monti, a modo suo, non ha mancato in questi mesi di criticare Draghi, vuoi per il governo dell'economia, vuoi per le scelte da banchiere centrale. Meglio allora evitare. E, forse, anche un po' snobbare

