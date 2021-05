12 mag 2021 16:13

COSA SUCCEDERÀ ALLA PROCURA DI ROMA? IL PROCURATORE DI PALERMO FRANCESCO LO VOI SOGNA DI METTERE LE TENDE NELLA CAPITALE E AVREBBE ANCHE L'IMPRIMATUR DELL'EX PROCURATORE GIUSEPPE PIGNATONE, DI CUI È GRANDE AMICO. MA DOPO IL CASO PALAMARA, L'ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA È QUELLO DI STRAVOLGERE LE PREVISIONI. E SOPRATTUTTO NON SI MUOVE PIÙ FOGLIA CHE IL COLLE NON VOGLIA: MATTARELLA SARÀ DECISIVO PER LA SCELTA FINALE - GLI INSIDER SOSTENGONO CHE QUALCHE CHANCE POTREBBE AVERLA IL PROCURATORE AGGIUNTO DI ROMA, PAOLO IELO…