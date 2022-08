3 ago 2022 15:42

COSA UNISCE SALVINI E DE LUCA? L’ASTIO PER IL MINISTRO LAMORGESE - IL GOVERNATORE TUONA CONTRO IL VIMINALE PER L’OK DATO ALLA NAVE OCEAN VIKING A SBARCARE A SALERNO I 387 MIGRANTI NONOSTANTE GOVERNATORE E SINDACO NON FOSSERO STATI INFORMATI DELL'ARRIVO: “NON SI POSSONO FARE OPERAZIONI SOTTOBANCO. E C’ERANO 50-60 POSITIVI. ACCOGLIERE È UN DOVERE MA NEI DOVERI NON RIENTRA ACCETTARE CONTAGI. NON ACCETTEREMO ALTRI SBARCHI, NÉ NEL PORTO DI NAPOLI, NÉ A SALERNO…”