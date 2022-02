LA MOSSA DEL CAV - BERLUSCONI INCONTRA CASINI AD ARCORE: VUOLE DIVENTARE IL BARICENTRO DEL NUOVO CENTRO - L’IDEA E’ RINNOVARE FORZA ITALIA CON UN NUOVO PROGETTO - CASINI MINIMIZZA: “NON ABBIAMO PARLATO DELL'ATTUALITÀ POLITICA. DEL RESTO, IO NON SONO INTERESSATO A QUESTE IPOTESI CENTRISTE CHE LEGGO SUI GIORNALI. LO SPAZIO POLITICO C'È E I POSSIBILI INTERPRETI ANCHE. POI BISOGNA VEDERE COSA SONO CAPACI DI FARE. RENZI E TOTI PRONTI A UNIRSI? QUESTA OPERAZIONE NON MI RIGUARDA, NON SONO IN ALCUN MODO COINVOLTO”