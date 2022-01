COSA VUOLE SALVINI? - CECCARELLI: “UN GIORNO RACCOGLIE PAZIENTEMENTE TUTTI I LEADER E UN ALTRO GIORNO LASCIA CAPIRE CHE STA PER SFILARSI DALLA MAGGIORANZA; IL LUNEDÌ VUOLE FARE IL KING-MAKER, IL MARTEDÌ PENSA DI SFASCIARE TUTTO, IL MERCOLEDÌ TRASTULLA IL CENTRODESTRA, IL GIOVEDÌ NON SA COSA FARE - GIA' COMUNISTA POI INDIPENDENTISTA PADANO, EX SOVRANISTA TRANSITATO NELL'EUROPEISMO TECNOCRATICO, DALL'ORECCHINO AI ROSARI PASSANDO PER LE FELPE, SALVINI HA UNA CONCEZIONE IPER CINETICA DELLA POLITICA”

Estratto dell’articolo di Filippo Ceccarelli per “la Repubblica”

MATTEO SALVINI MARIO DRAGHI

Sta sopra, sta sotto, si mette in mostra, si nasconde. Vede Renzi, placa Berlusconi, fa i dispetti a Meloni e i capricci con Giorgetti, poi scompare; quindi prova a sentire Letta, rincontra Draghi, si tiene buono Di Maio, nelle ultime 36 ore lo si è visto anche insieme a Conte. Cosa vuole Salvini? […] un giorno raccoglie pazientemente tutti i leader e un altro giorno al culmine dell'insofferenza lascia capire che sta per sfilarsi dalla maggioranza; il lunedì vuole fare il king-maker, il martedì pensa di sfasciare tutto, il mercoledì trastulla il centrodestra, il giovedì non lo sa nemmeno lui cosa fare, dove guardare o andare […]

MATTEO SALVINI CON IL ROSARIO

Sarebbe bello che Salvini non si offendesse né facesse la povera vittima. […] Già comunista e poi indipendentista padano, ex sovranista patriottico transitato senza il minimo intralcio dentro l'europeismo tecnocratico, dall'orecchino alla collezione di rosari passando per le felpe, la Nutella, il mitra e i peluche Salvini manifesta una spiccata concezione iper cinetica della politica; tale che a De Martino sarebbe certamente interessato il vecchio video in cui lo si vedeva ballare un brano di Rovazzi: "Ho un problema nella testa, funziona a metà,/ ogni tanto parte un suono che fa...", e a questo punto un rumore elettronico disturbante attraversava il suo corpo bloccandolo in uno stato di possessione, occhi chiusi, testa rovesciata all'indietro, braccia tese, tronco percorso da stroboscopico tremolio. Tipico del tarantolato.

salvini nutella

Era in realtà il pre-Papeete, a sua volta pietra miliare della più trionfale dissipazione. Nel frattempo sulla Bestia si possono ammirare: lui ridente con maglietta "Va' a ciapà i ratt", scoiattolino a Milano, infermiera che dona un rene, droga cucita nei jeans dei carcerati, Pulp fiction, un paio di brindisi, bimbo sgozzato, gemelle che partoriscono lo stesso giorno, cane liberato dal balcone, talebani in azione, uomo ragno all'ospedale pediatrico, marocchino accoltellatore, "calza piena di dolcezze per i bimbi buoni" e "piace a Francesca Cipriani Official".

SALVINI CONTRO L EURO SALVINI CON LA MAGLIETTA PRO PADANIA SALVINI CONTRO L EURO SALVINI CONTRO L EURO salvini padania