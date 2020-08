COSÌ PER SPORT - SU FB SPADAFORA SE LA PRENDE CON GUALTIERI DOPO CHE GLI HA DATO 300 MILIONI DI EURO PER I BONUS: “IL MINISTRO DELL’ECONOMIA PURTROPPO NON HA ANCORA FIRMATO IL DECRETO PER IL TRASFERIMENTO A SPORT E SALUTE DELLE RISORSE PER L’INDENNITÀ DI GIUGNO DI CUI IN TANTI MI CHIEDETE. STIAMO SOLLECITANDO OGNI GIORNO!’’ – E GUALTIERI S’INCAZZA: SPADAFORA NON SOLO È INGRATO MA QUELLO CHE AFFERMA SUL RITARDO E’ FALSO. O MEGLIO, DICE: È DISINFORMATO…

Dal profilo Facebook di Vincenzo Spadafora

gualtieri

In ufficio per fare il punto sui tanti dossier aperti. Il Ministro dell’Economia purtroppo non ha ancora firmato il decreto per il trasferimento a Sport e Salute delle risorse per l’indennità di giugno di cui in tanti mi chiedete. Stiamo sollecitando ogni giorno!

In settimana riprendono i lavori con le forze di maggioranza per la Legge di Riforma dello Sport che affronterà tanti temi a me e a voi molto cari. Siamo in costante contatto con il CTS e le Regioni per i protocolli per la ripresa di tutte le discipline sportive, di qualsiasi livello.

E stiamo immaginando una iniziativa molto importante per il mese di settembre per i Giovani. Insomma, “siamo sul pezzo” e come sempre, pur con tempi a volte più lunghi di quanto vorremmo a causa di impedimenti che non dipendono da me, manterremo tutti gli impegni presi!