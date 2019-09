LA COSTITUZIONE SI APPLICA AI NEMICI E SI INTERPRETA QUANDO RIACCHIAPPI LE POLTRONE - CASALEGGIO UMILIA MATTARELLA: ''IL RISULTATO DEL VOTO SU ROUSSEAU? L'AVRÀ LETTO SUL BLOG''. QUINDI NON SOLO IL PREMIER INCARICATO DAL QUIRINALE ERA APPESO ALLA PIATTAFORMA DELLA SRL, MA IL GURU-JUNIOR MANCO GLI HA MANDATO UN WHATSAPPINO. SILENZIO ASSORDANTE DEI COSTITUZIONALISTI-PREFICHE DI AREA PD E LEU, CHE IN ALTRE OCCASIONI AVREBBERO FATTO PARTIRE 30 RACCOLTE FIRME

1. GOVERNO: CASALEGGIO, MATTARELLA AVRÀ LETTO RISULTATO SU BLOG

(ANSA) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "probabilmente l'ha letto sul blog" il risultato della votazione sulla piattaforma Rousseau. Così Davide Casaleggio ha commentato il voto degli iscritti al Movimento 5 stelle che si sono espressi a favore della nascita del governo Conte bis in alleanza con il Pd sulla piattaforma Rousseau. Casaleggio ha parlato ai giornalisti fuori dalla sede dell'associazione Rousseau, di cui è presidente, a Milano. "Non mi è mai stato richiesto di comunicarglielo", ha concluso.

2. BIONDO "GLI ISCRITTI AI 5S ORMAI RICORDANO LE TRUPPE DELLA VECCHIA DC"

Fabio Tonacci per ''la Repubblica''

«La democrazia diretta della Casaleggio Associati ha dato il suo responso... Evidentemente Davide Casaleggio ha avuto garanzie sufficienti per sé, il suo conflitto di interessi, e il suo business». È come al solito caustico il giudizio di Nicola Biondo, giornalista fuoriuscito dal Movimento e autore, insieme a Marco Canestrari, del libro inchiesta il Sistema Casaleggio .

Hanno votato più di 79 mila persone su circa 115 mila iscritti.

Non è un buon risultato?

«Per i loro numeri, è un' ottima affluenza. Ma Davide Casaleggio nel 2017 diceva che Rousseau avrebbe avuto un milione di iscritti. E in ogni parte del mondo gli esperti dicono che nessun voto online è veramente sicuro. Loro ora dicono di essersi messi in regola ma ancora il 5 aprile di quest' anno il Garante per la Privacy, dopo avergli fatto una multa, ha stabilito che tutti i miglioramenti del software sono assai poco influenti sulla sicurezza generale della piattaforma di voto».

A quale "fase" della storia del Movimento appartengono gli iscritti attuali di Rousseau?

«Alla fase ultima, quella che ha accettato di stare al governo con la Lega. Quando Davide e Luigi Di Maio hanno presentato il nuovo Statuto, nel 2018, Rousseau perse 30 mila iscritti. Nel tempo, con le espulsioni e con la trasformazione da partito senza leader a partito con leader, gli iscritti sono cambiati: prima erano molto più radicali e di sinistra, poi sono arrivate le falangi digitali che facevano riferimento ai parlamentari più importanti. Chi ha partecipato al voto di ieri mi ricorda le "truppe cammellate" della vecchia Democrazia Cristiana: votano qualsiasi cosa li faccia rimanere al governo. Come quando si è trattato di salvare Matteo Salvini dal processo a Catania».

Qual è l' identikit dell' attivista che vota su Rousseau?

«È una persona molto legata al suo territorio e al parlamentare di riferimento, e questo, in un certo senso, è una sconfitta di Gianroberto Casaleggio, che diceva di non volere un partito di "capibastone". L' attivismo del movimento come l' abbiamo conosciuto negli anni d' oro 2008-2011 è finito».

La Casaleggio ha fatto certificare il voto da un ente terzo.

«Una volta lo chiesi a Gianroberto, mi rispose: "Col cavolo che faccio entrare un' azienda esterna nel mio database"».

