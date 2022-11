CRAZY FOR CASEY! - DIETRO ALL'ASCESA POLITICA DEL GOVERNATORE DELLA FLORIDA RON DESANTIS C'È ANCHE LA BOMBASTICA MOGLIE, CASEY, CHE MOLTI GIÀ VEDONO COME LA PROSSIMA FIRST LADY D'AMERICA - EX GIORNALISTA TV, È SOPRAVVISSUTA A UN CANCRO AL SENO E POI SI È DEDICATA ANIMA E CUORE A SOSTENERE IL MARITO, CON SPOT ELETTORALI STRAPPALACRIME E RAPPORTI CONSOLIDATI NEI SALOTTI CHE CONTANO - LEI DICE DI ISPIRARSI A NANCY REAGAN, MA L'IMMAGINE DA FAMIGLIOLA FELICE A MOLTI RICORDA I KENNEDY (CHE PERÒ NON SONO UN BUON ESEMPIO, DA QUEL PUNTO DI VISTA) - VIDEO

Benedetta Guerrera per l’ANSA

casey desantis

La migliore amica, la più grande fan ma soprattutto l'asso nella manica per arrivare alla Casa Bianca. Casey DeSantis, 42 anni, tre figli, sopravvissuta ad un cancro al seno, è il segreto della straordinaria ascesa politica del governatore della Florida e a lei parte del partito repubblicano guarda già come futura First Lady d'America. Laureata in economia, ex giornalista tv, sul palco dopo le midterm, la moglie di Ron DeSantis si è presentata con un abito fasciato color oro, più da celebrity di Hollywood che da classica moglie di un politico.

casey e ron desantis 1

Una scelta chiaramente non casuale per una donna consapevole che adesso il gioco si fa duro. Da quando si è candidato la prima volta al Congresso nel 2012, la 'Wonder Woman' della Florida è la vera regista delle campagne del marito, grazie anche al fatto di essere ben inserita nei salotti politici dello Stato. Ogni sua apparizione - accanto al governatore dopo il disastro dell'uragano Ian o assieme ai figli Madison, Mason e Mamie in situazioni più intime - è un successo assicurato, tanto che qualche analista ha paragonato i DeSantis ai Kennedy.

ron e casey desantis

Non per lo stile né tantomeno per il background ma per la scioltezza di fronte alle telecamere e la forte capacità di trasmettere l'immagine della famiglia perfetta. Casey e Ron si sono conosciuti nel 2010 su un campo da golf, passione che condividono. Un anno dopo si sono sposati in una cerimonia fiabesca a Disney World. "E' stato amore a prima vista", ha confessato lei in uno spot per l'ultima campagna del marito nel quale ha anche raccontato la sua battaglia contro il cancro al seno.

"Volete sapere chi è veramente Ron DeSantis? E' il padre che si è occupato dei nostri figli quando io stavo lottando per la mia vita, è colui che mi ha aiutato a rialzarmi quando io non avevo la forza di stare in piedi, che ha lottato per me quando io non ce la facevo più", ha detto nel filmato con la voce rotta dal pianto. Indubbiamente avvenente con i suoi lunghi capelli castani, gli occhi blu e il fisico atletico, se mai il marito si candiderà o arriverà alla Casa Bianca il destino di Jill Casey Black non è quello della bella statuina come Melania Trump.

casey e ron desantis

Il suo modello, rivelano persone a lei vicine, è Nancy Reagan, che ha avuto un ruolo centrale nella costruzione della carriera politica di un altro Ronald, ed è solo grazie alle sua capacità che un "bullo con la personalità di un foglio di carta" è diventato un leader carismatico, ha rivelato un ex consigliere del governatore repubblicano. Intelligente, preparata, determinata.

A capo del fondo per l'emergenza Ian, la first lady della Florida è riuscita a raccogliere in pochi giorni la cifra record di 45 milioni di dollari. E ad un evento di raccolta fondi per l'uragano, a soli cinque mesi dalla fine delle cure per il cancro, si è presentata radiosa come non mai e ha dichiarato: "Sto bene e sono pronta alla battaglia".

