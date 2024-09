17 set 2024 13:54

LA CREATIVITA’ DI GIORGETTI: PRESENTERA’ A BRUXELLES UN PIANO DI BILANCIO SENZA NUMERI – ARRIVA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DOCUMENTO CHE ANTICIPA LA MANOVRA E RECEPISCE LE REGOLE DEL NUOVO PATTO DI STABILITÀ. PECCATO CHE IL TESTO NON CONTENGA LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA: IL TESORO ATTENDE LA REVISIONE ANNUNCIATA DALL'ISTAT PER IL PROSSIMO 23 SETTEMBRE PER INDICARE I DATI – L'ITALIA CHIEDE ALL'EUROPA DI POTER REALIZZARE L'AGGIUSTAMENTO FISCALE IN 7 ANNI ANZICHÉ IN 4 E NON INTENDE ATTUARE LA RIFORMA DEL CATASTO CHIESTA DALL’UE…