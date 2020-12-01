CREDETE DI AVER CAPITO TUTTO DEL DPCM? AVETE SBAGLIATO! NON PERDETEVI IL NUOVO TRAILER DI GIORGIO CROCE NANNI, REGISTA CINEFILO CHE VI FA VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE ATTRAVERSO I FILM CULT. DA ''THE RING'' A ''BALLE SPAZIALI'', DA SALVINI AL CITOFONO AL ''GRANDE GATSBY''. LE RESTRIZIONI DEL GOVERNO NON SARANNO PIÙ COME PRIMA…-
IL NUOVO ARALDO DEL TELE-LEGHISMO - MASSIMO GILETTI A “NON È L’ARENA” CONTINUA A FARE POLITICA CONTRO DE LUCA: “IN QUESTI GIORNI HA NOMINATO COME SUO SEGRETARIO PARTICOLARE NELLO MASTURSI, CONDANNATO A UN ANNO E MEZZO NEL 2015. CHE SEGNALE DIAMO ALLA GENTE ONESTA?” - “COM’È POSSIBILE CHE NESSUNO DICE NIENTE? SE LO AVESSERO FATTO SALVINI O LA MELONI COSA STAREMMO SCRIVENDO?”
MA LO SA WASHINGTON CHE IL GOVERNO ITALIANO PARTECIPA A UNA SFILZA DI EVENTI ORGANIZZATI O PAGATI DA HUAWEI E ZTE, DUE SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SANZIONI CHE GLI USA RITENGONO STRUMENTO DI SPIONAGGIO DA PARTE DEL REGIME CINESE? ZTE IL PROSSIMO 10 DICEMBRE ORGANIZZA LA CONFERENZA ''PERCHÉ AVERE PAURA DEL 5G?'', CON RELATORI MASSIMO D'ALEMA, MIRELLA LIUZZI (SOTTOSEGRETARIO ALLO SVILUPPO ECONOMICO) E UNA SERIE DI PARLAMENTARI DI TUTTI I PARTITI POLITICI. SPICCA LA PRESENZA DELL'AMBASCIATORE CINESE IN ITALIA...
ALLORA, COME SIAMO MES? - ANCHE SE CONTE MERCOLEDÌ RIUSCISSE AD AVERE LA MAGGIORANZA NUMERICA, QUELLA POLITICA SARÀ IN BILICO: LA RISOLUZIONE SUL MES RISCHIA DI ESSERE APPROVATA GRAZIE AI VOTI DI TOTI, DELLA BONINO E DEL SENATORE DI FORZA ITALIA ANDREA CANGINI - I RENZIANI NON HANNO FIRMATO LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA E VOGLIONO CANNONEGGIARE IL RE SÒLA ANCHE SUL RECOVERY FUND – FARAONE: “ABBIAMO IMPEDITO I PIENI POTERI A SALVINI NON PER CONSEGNARLI NELLE MANI DI CONTE…” – VIDEO
TE LA DÒ IO LA PATRIMONIALE – CACCIARI: ‘’PER DIFENDERE I REDDITI PIÙ BASSI, PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO SPAVENTOSO DELLE PERSONE IN STATO DI POVERTÀ, PER SALVARE LE IMPRESE A RISCHIO, SAREBBE NECESSARIA UNA MANOVRA NEL CORSO DEL '21 DI ALMENO 200 MILIARDI. PATRIMONIALE? 5STELLE E PD CONTRO. PERCHÉ? FORSE NON LA FECE AMATO? FORSE È UNA PAROLACCIA? OPPURE SI PENSA AL SOLITO CONDONO? PERCHÉ I QUATTRINI DA QUALCHE PARTE NEL '21 OCCORRERÀ TROVARLI…”
AVANZI DI GALLERA - L’ASSESSORE AL WELFARE DELLA LOMBARDIA HA COMBINATO L’ENNESIMO PASTICCIO: FACENDO JOGGING CON GLI AMICI È USCITO DAI CONFINI DEL COMUNE DI MILANO. PECCATO CHE SIA VIETATO, VISTO CHE LA LOMBARDIA È ZONA ARANCIONE. GALLERA È STATO COSÌ FURBO DA CONDIVIDERE LA SCAMPAGNATA SU INSTAGRAM: “OGGI 20 KM LUNGO IL NAVIGLIO, LA MARATONA È MAESTRA DI VITA. STRINGERE I DENTI E NON MOLLARE MAI”. MEJO DI CROZZA!