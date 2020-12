ALLORA, COME SIAMO MES? - ANCHE SE CONTE MERCOLEDÌ RIUSCISSE AD AVERE LA MAGGIORANZA NUMERICA, QUELLA POLITICA SARÀ IN BILICO: LA RISOLUZIONE SUL MES RISCHIA DI ESSERE APPROVATA GRAZIE AI VOTI DI TOTI, DELLA BONINO E DEL SENATORE DI FORZA ITALIA ANDREA CANGINI - I RENZIANI NON HANNO FIRMATO LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA E VOGLIONO CANNONEGGIARE IL RE SÒLA ANCHE SUL RECOVERY FUND – FARAONE: “ABBIAMO IMPEDITO I PIENI POTERI A SALVINI NON PER CONSEGNARLI NELLE MANI DI CONTE…” – VIDEO