LA CRISI PIÙ PAZZA DEL MONDO - ALLE 16 VIA ALLE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE - ZINGARETTI DETTA LA LINEA: “ECCO I CINQUE PUNTI PER TRATTARE CON IL M5S” - I GRILLINI FANNO QUADRATO: “COMPATTI ATTORNO A DI MAIO” - LA CAMERA CONGELA IL DIBATTITO SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Con dure accuse contro Salvini, Conte ha annunciato ieri la fine del governo gialloverde e le sue dimissioni. "Rifarei tutto", ha detto il leader della Lega. In attesa delle consultazioni, che prenderanno il via oggi alle 16 e proseguiranno domani, i partiti si muovono. Saltano alla Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio previste inizialmente per oggi: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo in seguito alle dimissioni presentate ieri da Giuseppe Conte al presidente della Repubblica. Alle 11.30 l'Assemblea di Montecitorio si è riunita solo per la comunicazione formale delle dimissioni di Conte. Conseguentemente all'apertura formale della crisi di governo, domani non si terrà neanche l'esame della proposta di legge costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari.

Entrano così nel vivo le trattative per verificare la possibilità di dar vita a un nuovo esecutivo. Nicola Zingaretti detta la linea del Pd in cinque punti. “Un eventuale nuovo governo deve "essere in discontinuità" con il precedente, non basato su un contratto, ma che abbia alla base una "forte condivisione degli obiettivi", dice Zingaretti nella relazione alla Direzione del Pd. Il messaggio è: il governo deve essere "di svolta, di legislatura" altrimenti "è meglio andare alle urne”.

"Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto un'assurda crisi di governo in pieno agosto. Il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni”, scrivono in una nota Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.

La Borsa di Milano in apertura avanza e snobba la crisi. Piazza Affari ha avviato le contrattazioni in terreno positivo per poi allungare il passo grazie anche al rimbalzo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile, con il rendimento del decennale italiano all'1,34%.