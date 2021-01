13 gen 2021 17:49

CROCE E DELIZIA DI DONNA LETIZIA - INDOVINATE CHI ENTRERÀ NELLO STAFF DELLA NEO ASSESSORA ALLA SANITÀ DELLA LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI? ALFREDO ROBLEDO, EX MAGISTRATO DELLA PROCURA DI MILANO CHE INDAGÒ SUL FIGLIO DELLA EX SINDACA PER GLI ABUSI EDILIZI DEL MEGA APPARTAMENTO RIBATTEZZATO "BAT CAVERNA" - MA LA CONSULENZA, SI SA, NON VUOLE RANCORI...