18 nov 2020 20:14

CRONACHE DAL BUNKER - PER LA DECIMA VOLTA DAL GIORNO DELLE ELEZIONI, SULL'AGENDA DI TRUMP C'È SCRITTO ''NESSUN EVENTO PUBBLICO''. NON INCONTRA NESSUNO, NON RISPONDE ALLE DOMANDE DEI GIORNALISTI, NON FA ENTRARE TELECAMERE, NON SI ALLONTANA OLTRE IL SUO CAMPO DA GOLF A 25 MIGLIA DALLA CASA BIANCA. MELANIA SI OCCUPA DEGLI ADDOBBI DI NATALE MENTRE SUL PRATO DAVANTI ALLA SUA FINESTRA STANNO MONTANDO IL PALCO SUL QUALE SALIRÀ BIDEN NELLA PARATA INAUGURALE